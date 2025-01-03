Küresel gıda fiyatları aralıkta geriledi

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, Aralık 2023'e göre yüzde 6,7 artışla ortalama 127 puan oldu. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre gıda fiyatı artışı yıllık yüzde 43,6 olarak gerçekleşti.

FAO dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olan endeks, 2024'ü tahıl ve şeker fiyatlarındaki önemli düşüşlerin bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki daha küçük artışlarla dengelenmesiyle bir önceki yılki seviyesinin yüzde 2,1 altında tamamladı. REKLAM ŞEKER FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU Küresel gıda fiyatlarının aralıkta şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya ve Hindistan gibi ana üretici ülkelerdeki şeker kamışı mahsulü beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle kasıma göre yüzde 5,2 geriledi. Endeksin 2024'ü bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,1 altında tamamlaması dikkati çekti. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,5 geriledi. Endeks, 2024'ün tamamında küresel arzın sıkılaşması nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 9,4 üstüne çıktı.

Tahıl Fiyat Endeksi, aylık bazda değişmedi. Endeks, 2024'ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,3 gerisinde kalarak, 2022'deki rekor seviyeden sonra ikinci yıllık düşüşünü kaydetti. Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi art arda yedi aylık artışın ardından kasımda 0,5 düştü. Endeks, Aralık 2023 değerinin yüzde 17 üstünde kaldı. Endeks, 2024'ün tamamında ise tereyağı fiyatlarında artışın etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,3 üstüne çıktı.