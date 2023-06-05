Küresel hava yolu sektöründe 9,8 milyar dolar net kâr bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Küresel hava yolu sektöründe 9,8 milyar dolar net kâr bekleniyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava yolu sektörünün 2023'te 9,8 milyar dolar net kâr elde etmesini öngörüyor

Küresel hava yolu sektöründe 9,8 milyar dolar net kâr bekleniyor
AA

IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor.

Etkinlik kapsamında IATA'nın 2023 öngörüleri de paylaşıldı.

Beklentilere ilişkin açıklamalarda bulunan IATA Genel Direktörü Willie Walsh, hava yolu sektörünün net kârının 2023'te 9,8 milyar dolara (yüzde 1,2 net kâr marjı) ulaşmasının beklendiğini, bu rakamın bir önceki tahmin olan 4,7 milyar doların iki katından fazla olduğunu söyledi.

Sektörün işletme kârının 2023 yılında 22,4 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü dile getiren Walsh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te yaklaşık 4,35 milyar kişinin seyahat etmesi bekleniyor, ki bu rakam 2019'da uçakla sehayat eden 4,54 milyar kişilik rakama yaklaşıyor. Bu yıl kargo hacminin 57,8 milyon ton olması bekleniyor; bu rakam, uluslararası ticaret hacmindeki keskin yavaşlamayla birlikte 2019'da taşınan 61,5 milyon tonun altına düştü.

Toplam gelirlerin önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 803 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektör gelirlerinin 2019'dan (838 milyar dolar) bu yana ilk kez 800 milyar dolar sınırını aşacağı tahmin ediliyor. Giderlerdeki artışın ise yıllık yüzde 8,1 ile sınırlı kalması bekleniyor."

Willie Walsh, havacılık sektörünün büyüme görünümüne ilişkin, "Bu yıl hava yollarının mali performansı beklentileri aşıyor. Daha güçlü karlılık birkaç olumlu gelişmeyle destekleniyor. Çin, Kovid-19 kısıtlamalarını yıl içinde beklenenden daha erken kaldırdı. Hacimler artmasa da kargo gelirleri pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. Maliyet tarafında ise bir miktar rahatlama var. Jet yakıtı fiyatları, hala yüksek olmasına rağmen, yılın ilk yarısında ılımlı bir seyir izledi." yorumunu yaptı.

Walsh, sektörün net kârlılığa dönüşe geçmesinin yüzde 1,2'lik net kâr marjıyla bile olsa büyük bir başarı olarak görüldüğünü kaydederek, "Birincisi ekonomik belirsizliklerin olduğu bir dönemde sektörün kârlılık ile faaliyet göstermesi önemli bir başarı olarak gözüküyor. İkincisi ise net kâr artışı 2020-2022 döneminde havacılık tarihindeki kaydedilen 183,3 milyar dolarlık en büyük zararın ardından gelmiştir. Hava yolu endüstrisinin Kovid-19 krizine, 2015-2019 dönemi için ortalama net kâr marjının yüzde 4,2 olduğu tarihi bir kâr serisinin sonunda girdiği unutulmamalı." dedi.

Walsh, hava yollarının kârlılığı hakkında değerlendirmelerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

" Ekonomik belirsizlikler, bilet fiyatları artan yakıt maliyetlerini absorbe etse bile seyahat etme arzusunu azaltmadı. Derin Kovid-19 kayıplarından sonra, yüzde 1,2'lik net kâr marjı bile sevindirici bir gelişme. Ancak hava yolu şirketlerinin yolcu başına ortalama 2,25 dolar kazandığı bir ortamda, zarar gören bilançoları onarmak ve yatırımcılara sürdürülebilir sermaye getirisi sağlamak birçok havayolu şirketi için zor olmaya devam edecek."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın galibi Galatasaray Üniversitesi oldu
İŞ-YAŞAM Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması sonuçlandı
Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni
İŞ-YAŞAM Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Üretici-tüketici fiyatlarındaki makas kapandı
İŞ-YAŞAM Üretici-tüketici makası kapandı
Denizlerde 'karbondioksit emisyonu' düzenlemesi
İŞ-YAŞAM Denizlerde 'karbondioksit emisyonu' düzenlemesi
SON DAKİKA: TÜİK duyurdu! Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Bakan Bolat: Hedefimiz üretim ve ticareti artırmak
İŞ-YAŞAM Bakan Bolat: Döviz rezervimizi artırmak istiyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim töreni
İŞ-YAŞAM Bakan Kacır görevi Varank'tan devraldı
İş dünyasından yeni Kabine değerlendirmesi
İŞ-YAŞAM İş dünyasından yeni Kabine değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu - Kabine Haberleri
İŞ-YAŞAM Yeni Kabine'deki ekonomi kadrosu
Son dakika haberi: Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti
İŞ-YAŞAM Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.