"Küresel ısınma doğanın kendini savunmasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nda dünyanın en yaşanabilir doğası ve doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek herkesi enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğanın dilinin sessiz, mesajının güçlü ve açık olduğunu belirtti.

Doğanın kendisine davranıldığı gibi karşılık verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çölleşme, bazı hayvan ırklarının toplu ölümleri, ani seller, heyelanlar insanoğlunun hoyratlığı karşısında doğanın adeta kendini savunmasıdır. Türkiye olarak, çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinde kutladığımız Dünya Çevre Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil aynı zamanda hepimize yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz." değerlendirmesinde bulundu.