ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, ekimde 227 bin kişilik artışla 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), finansal kuruluşlara yönelik sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi regülasyonların gevşetilmesi teklifinde bulunmasının ardından pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Dolar endeksi ise 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,2'yi görmesi sonrası 97'nin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla artması borsalarda alımların güçlenmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 yükseliş kaydetti. Analistler, BoE'nin bugün faizler ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, karar metninde, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif görünüme karşın bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 53,1'den 52,9'a gerilemesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Çin'de ise teşvik beklentilerinin artması ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne ilişkin vergi indirimlerini açıklamasıyla borsada sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı görüldü. BIST 100 endeksi, gün içinde 91.926,87 puana kadar yükselse de banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışların etkisiyle kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi ve günü yüzde 0,22 artışla 90.201 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ