Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının daha da güç kazanabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı tarife uygulamasındaki kararlılıklarının ciddiye alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklılık esaslı tarife oranlarını duyurduğu 2 Nisan'dan bu yana birçok dünya lideri ve iş insanının kendisine tarifelerden muaf tutulma talebiyle geldiğini bildirdi.

Başkan Trump paylaşımında, "Dünyanın ciddi olduğumuzu bildiğini görmek güzel, çünkü biz ciddiyiz!" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Çin dışındaki diğer ülkelerle ABD'nin müzakere süreçlerinde ilerlemeler kaydedildiğini işaret ederek, tarifelerin ertelenme süresi dolmadan ABD'nin birçok ülkeyle yeni ticaret anlaşmalarına gidebileceğini söyledi.

Çin tarafında da ticari restleşmelere yönelik endişelerin hala devam ettiğini bildiren analistler, ABD ve Çin arasında şiddetlenen bir ticaret savaşının ABD'nin enflasyonla mücadelesini ve büyümesini etkileyeceğini vurguladı.

Çin'den diğer ülkelere uyarı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu, ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin ABD'den gümrük vergisi muafiyeti karşılığında diğer ülkelere Çin'le ticareti sınırlandırmaları için baskı yapmaya hazırlandığı yönündeki bir habere atıfta bulunarak, herhangi bir ülkenin bu tür anlaşmalar peşinde koşması halinde Pekin'in kararlı ve karşılıklı bir şekilde karşı önlemler alacağını söyledi.

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Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumaya kararlı ve muktedir olduğu belirtilen açıklamada Çin'in tüm taraflarla dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduğu ifade edildi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilime diğer ülkelerinde dahil olmasının küresel ticarette gerilimi artıracağını kaydetti.

Altın haftanın ilk gününde rekor tazeledi

ABD'de endekslerinde cuma günü Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma Günü tatili nedeniyle işlem yapılmazken ,ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif seyirle başladı.