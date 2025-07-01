Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'nin yönetiminin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı tarife adımlarının uzun ve ortam dönem etkilerine yönelik belirsizlik küresel ekonomi aktörlerinin odağında bulunmayı sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya gibi ABD'nin önemli ticaret partnerlerinin henüz ABD ile bir anlaşmaya varamamış olması risk iştahını törpülüyor.

Öte yandan, Portekiz'in Sintra kentinde dün başlayan ve bugün de devam eden ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yerleşti.

Forumda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ve Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisi konuşma yapacak.

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Öte yandan, bugün ABD'de mayıs ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verisi de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bu hafta takip edilecek istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikası kararı için etkili olabileceğini ifade ederek, iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğumanın ortaya çıkması durumunda ilk faiz indirimi beklentilerinin temmuz ayına çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Ticaret görüşmeleri gündemi yoğunlaşıyor ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdıklarını bildirmesi sonrasında Kanada'dan dijital hizmet vergisi konusunda geri adım geldi. Kanada'da hükümet, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergisini yürürlükten kaldırma kararı aldı. Ticaret görüşmelerine yönelik diğer gelişmeler de takip edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin dolacağı son haftaya girerken baskı arttıkça bir anlaşma telaşı olacağını belirtti. REKLAM Bazı ülkeler için tarifelerin 2 Nisan'da ilan edilen seviyelere çıkabileceğine işaret eden Bessent, "İyi niyetle müzakere eden ülkeler var ancak ülkeler, inatçı davranmaları nedeniyle anlaşmaya varamazsak, 2 Nisan seviyelerine geri dönebileceğimizin farkında olmalılar. Umarım bunun olması gerekmez." dedi. Trump, Japonyayı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, sosyal medya hesabından, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti. Analistler, bir süredir ABD ve Japonya arasında devam eden ticaret müzakerelerinden henüz sonuç alınamamış olduğunu hatırlatarak, Trump'ın Japonya'ya yönelik artan eleştirel tutumunun sürecin hızlanmasında etkili olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Trump, Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırmaya devam ediyor. Dün, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Powell'a gönderdiği notta, "Ülkeye bir servete mal olduğunu ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini." söylediğini aktardı. S&P 500 ile Nasdaq endeksleri rekor tazeledi Bu gelişmerle New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,52, Dow Jones endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 yükseldi. Nasdaq endeksi ve S&P 500 endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif bir seyirle başladı. REKLAM Tahvil piyasalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan düşüşle yüzde 4,24'e geriledi. yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21'e indi. Altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 323 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 66,6 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 96,8'de bulunuyor.

Avrupa borsaları İtalya hariç negatif seyretti Avrupa borsalarında dün İtalya hariç satıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD ve AB arasında sonuçlanmayan tarife müzakereleri risk algısını yükseltiyor. Bölgede tarife gündemine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ECB, enflasyonda sürekli yukarı veya sürekli aşağı yönlü dalgalanmalara karşı stratejik düzenlemelere gittiğini açıkladı. Banka, yüzde 2 olan enflasyon hedefini korurken, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceğinin taahhüdünü verdi. REKLAM Öte yandan, bugün bölgede genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin Avrupa ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı. Asya borsaları karışık seyrediyor Trump'ın Japonya'ya yönelik ticaret eleştirilerinin ardından Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD ve Japonya arasında ticaret uzlaşısının beklenilenden daha uzun sürmesi ve hala somut bir gelişmenin yaşanmamış olması küreseldeki yoğun ticaret bürokrasisi sürecinde risk algısını arttırıyor. Bölgedeki veri akışı da izlenirken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,1 ile sektörde genişlemeyi işaret etti. Çin tarafında da haziran ayına Caixin imalat sanayi PMI 50,4 ile bir önceki aya göre ivme kazandı. REKLAM Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,8120'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 39,8800'den işlem görüyor.