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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

AA

Küresel piyasalar, devam eden ticaret endişeleri ve jeopolitik risklere, beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerin eklenmesi ile negatif bir seyir izliyor

Küresel piyasalar

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan imalat sanayi verilerinin tahminlerin altında kalması, devam eden ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri 16 Ekim 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan yüzde 2,2920'ya kadar geriledi, altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 1.283 dolara yükseldi.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve konut satışları verisi beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından satış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, imalat PMI verilerindeki düşüş eğilimi ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,81 düşüş kaydetti.

İngiltere'de tekrar gündemin odağına yerleşen Brexit konusunda belirsizlik devam ederken, istifa baskısı altındaki Başbakan Theresa May'in bugün partisinin yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Dün İngiliz hükümeti, Brexit anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısının iktidardaki Muhafazakar Parti'de isyana yol açmasının ardından 7 Haziran'da parlamentoya sunulması planlanan oylamanın ertelendiğini açıklamıştı.

Bugün Japonya'da açıklanan nisan ayı enflasyon verisi, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,9'a yükseldi. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da etkisini artıran tepki alımları ile 6 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 artışla 84.596 puandan tamamladı.

Dün 6,15'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek 6,0964'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD, Çin ve İran yetkililerinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile İngiltere'de Theresa May'in atacağı adımların takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 85.500 seviyesinin üzerinde alımların güçlenebileceğini, 82.500'ün destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,14'ün direnç 6,10'un kısa vadeli destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip dilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

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