Piyasa
Borsa
Haberler > Ekonomi > Borsa

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk yarısında karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek

07.08.2018 - 09:29 | Güncelleme:

ABD'de dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 95,5'e kadar çıktı ve günü 95,4 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık tahvil faizlerinin sınırlı da olsa gerilediği günde, Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Analistler, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem günlerinde, ABD'nin İran'a yaptırımlarının başlamasına karşın politika gündeminin sakin seyretmesinin piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi dün resmen uygulanmaya başlandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Konuyla ilgili taraflardan gelebilecek açıklamalar bugün de takip edilecek.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, "AB yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları ile uyumlu şekilde İran’la meşru iş yapan Avrupalı ekonomik işletmeleri korumak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı yükseldi.

ASYA BORSALARI

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 74 dolar sınırına çıktı. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.210 dolardan işlem gördü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 azalışla 94.174 puandan tamamladı. Özellikle yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişi hızlanan dolar/TL ise 5,4258'e kadar çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2510 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, olası yükselişlerde ise 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, JOLST haziran ayı açık iş sayısı

17.30 Türkiye, Hazine temmuz ayı nakit dengesi

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.