        Küresel piyasalarda "korku" tekrar yükseldi - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda "korku" tekrar yükseldi

        Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, Fed'e yönelik azalan faiz indirim beklentileri ile teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle dün 26,42 seviyesine çıkarak, nisan ayından sonraki en yüksek kapanış seviyesine ulaştı

        Giriş: 21.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:28
        Küresel piyasalarda "korku" tekrar yükseldi
        VIX Endeksi 8 Nisan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri açıklamasının ardından 52,33 ile bu yılın en yüksek günlük kapanışını yapmıştı. Takip eden aylarda ülkeler arası ticarete ilişkin belirsizliklerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle 28 Ağustos'ta 14,12 seviyesine kadar gerileyen endeks, ekim ayından itibaren ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD'de bankacılık sektörüne yönelik kaygılarla yükselmeye başladı.

        ABD'de hükümetin 43 gün kapalı kalması dolayısıyla yaşanan belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlenme endişeleri piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını belirterek, "Şu anda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını izlenimliyorum." dedi.

        Cook, ayrıca finansal sistem için bir dizi risk bulunduğunu, bunlar arasında hızla büyüyen özel kredi piyasaları, hazine menkul kıymetleri piyasasındaki hedge fon ticareti ve makine tabanlı ticarette üretken yapay zekanın benimsenmesinin yer aldığını belirtti.

        Söz konusu gelişmeler piyasalardaki risk iştahının azalmasına yol açarken, bu durum VIX Endeksi'ne de yansıdı. Endeks, dün 26,42 ile 8 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük kapanış seviyesini gördü.

