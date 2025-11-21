Küresel piyasalarda "korku" tekrar yükseldi

VIX Endeksi 8 Nisan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri açıklamasının ardından 52,33 ile bu yılın en yüksek günlük kapanışını yapmıştı. Takip eden aylarda ülkeler arası ticarete ilişkin belirsizliklerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle 28 Ağustos'ta 14,12 seviyesine kadar gerileyen endeks, ekim ayından itibaren ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD'de bankacılık sektörüne yönelik kaygılarla yükselmeye başladı.

ABD'de hükümetin 43 gün kapalı kalması dolayısıyla yaşanan belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlenme endişeleri piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını belirterek, "Şu anda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını izlenimliyorum." dedi.

Cook, ayrıca finansal sistem için bir dizi risk bulunduğunu, bunlar arasında hızla büyüyen özel kredi piyasaları, hazine menkul kıymetleri piyasasındaki hedge fon ticareti ve makine tabanlı ticarette üretken yapay zekanın benimsenmesinin yer aldığını belirtti.