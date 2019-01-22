Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) hazırladığı 'Dünya Turizm Barometresi-2018' raporuna göre, küresel turist sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla 1.4 milyar kişiye çıktı.
Bu rakama, UNWTO'nun öngörüsünden iki yıl önce ulaşıldığının vurgulandığı raporda, 2018'in 2010 yılından bu yana turizmdeki en güçlü yıl olduğu kaydedildi.
EN ÇOK ARTIŞ ARFİKA'DA
Bu dönemde, Orta Doğu yüzde 10, Afrika yüzde 7, Asya, Pasifik ve Avrupa yüzde 6 büyüme yaşarken, Amerika'da ise büyüme oranı yüzde 3'te kaldı. 2018'de, turist sayısında yaşanan artışın dünya ortalamasının da yüzde 6 arttığı belirtildi.
Bu sonuçlar ile birlikte Orta Doğu 63.6 milyon, Afrika 67.1 milyon, Asya ve Pasifik 342.6 milyon, Avrupa 712.6 milyon ve Amerika 217.2 milyon turist ağırlamış oldu.
2019 yılına dair öngörülerine de paylaşan UNWTO, bu yıl için küresel turist sayısında yüzde 3-4 büyüme tahmininde bulundu. Ayrıca, 2019'da Avrupa'da yüzde 3-4, Amerika'da yüzde 2-3, Asya ve Pasifik'te yüzde 5-6, Afrika'da yüzde 3-5 ve Ortadoğu'daki turist sayısında ise yüzde 4-6 bir artış beklendiği açıklandı.
2030'DA 1.8 MİLYAR KİŞİ BEKLENİYOR
1995 yılında küresel turist sayısının 525 milyon kişi olduğunun hatırlatıldığı raporda, bu sayının 2030 yılına gelindiğinde 1.8 milyar kişiye çıkmasının beklendiği bildirildi.
2019'da turist sayısının etkilemesi beklenen etkenlere de yer verilen raporda, ekonomik yavaşlama, Brexit belirsizliği, jeopolitik ve ticari gerilimler ile hem yatırımcıların hem de gezginlerin 'bekle ve gör' stratejisinin turizmde olumsuz etki yaratacağı paylaşıldı.
Öte yandan, yakıt fiyatlarının istikrarlı seyretmesi, havayolu ağının genişlemesi ve gelişmekte olan ülkelerden daha kişinin seyahat etmesinin 2019'da turizm için olumlu gelişmeler yaratacağı kaydedildi.
'2019'DA İŞ YARATMAYA ODAKLANACAĞIZ'
Sonuçları değerlendiren UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Turizmde son yıllarda yaşanan büyüme, sektörün ekonomik kalkınma ve gelişimin en önemli etkenlerinden biri olduğunu gösterdi. Bu genişlemeyi tüm ülkeler için gerçek bir yarara dönüştürüp, iş fırsatları yaratmak ve girişimci fırsatları ortaya çıkarmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu nedenle, 2019'da eğitim, beceri ve iş fırsatı yaratma konularına odaklanacağız" dedi.
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