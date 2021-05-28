Kureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir? Merak ediliyor. Mekke'de indiğine inanılan Kureyş Suresinde, Allah'ın onlara lütfettiği imkanlar hatırlatılmıştır ve Kâbe'ye vurgu yapılarak "Şu evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler" buyrulmuştur.

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf



KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

KUREYŞ SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Kureyş Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) nakledilen, Allah'ın Kureyş hakkında sûre indirmesinin başka hiçbir topluluğa nasip olmayan ilâhî bir lutuf olduğu (Âlûsî, XXX, 238) ve Kureyş sûresini okuyan kimseye on sevap verileceği şeklindeki rivayetler zayıf kabul edilmiştir (Makdisî, III, 1626; Muhammed et-Trablusî, I, 1057).