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Kürşat Juan (Yalçınkaya) kimdir? İşte Survivor Kürşat Juan'ın biyografisi

Kürşat Juan (Ümit Kürşat Yalçınkaya) ismi Survivor 2023 yarışmacı kadrosunun belli olmasının ardından merak edilip araştırılmaya başladı. Sosyal medyada yayınladığı videolarla geniş kilelere isimini duyuran Kürşat Juan şimdi de Surivior 2023 ile adından söz ettirecek gibi duruyor. İşte Survivor Kürşat Juan hakkında merak edilenler...

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  • Kürşat Juan kimdir? 2023 Survivor Kürşat Juan, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    Ümit Kürşat Yalçınkaya ya da sosyal medyada fenomen olduğu ismiyle Kürşat Juan kimdir? Sosyal medyada paylaşatığı videolarla son zamanlarda fenomen haline gelen Kürşat Juanr Survivor 2023 kadrosuna girdi. Yarışma kadrosunun açıklanmasıyla birlikte adından yeniden söz ettiren Kürşat Juanile iligli detaylar da merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Kürşat Juan kimdir? Survivor Kürşat Juan kaç yaşında nereli? İşte Kürşat Juan Instagram adresi ve hakkında tüm merak edilenler... 
  • Kürşat Juan kimdir? 2023 Survivor Kürşat Juan, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    KÜRŞAT JUAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Kürşat Juan'ın gerçek ismi Kürşat Juan'dır, ınstagram TikTok ve YouTube gibi platformlarda yayınladığı videolarla adından szö ettiren genç fenomen 5 Mayıs 1999'da dünyaya geldi.
  • Kürşat Juan kimdir? 2023 Survivor Kürşat Juan, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    İstanbul2da yaşayan ve 23 yaşında olan Kürşat Juan son olarak Türkiye Başarı Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. 

    KÜRŞAT JUAN'IN INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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