Ümit Kürşat Yalçınkaya ya da sosyal medyada fenomen olduğu ismiyle Kürşat Juan kimdir? Sosyal medyada paylaşatığı videolarla son zamanlarda fenomen haline gelen Kürşat Juanr Survivor 2023 kadrosuna girdi. Yarışma kadrosunun açıklanmasıyla birlikte adından yeniden söz ettiren Kürşat Juanile iligli detaylar da merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Kürşat Juan kimdir? Survivor Kürşat Juan kaç yaşında nereli? İşte Kürşat Juan Instagram adresi ve hakkında tüm merak edilenler...