Kurtardığı geyiği omuzlarında taşıdı

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki derede balık tutan bir grup arkadaş, suyun içerisinde yaralı geyiği fark etti.

Fotoğraf: DHA

Köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen ve daha sonra da yaralı halde dereye düşen geyiği kurtaran vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü telefonla arayarak bilgi verdi.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzda taşınan geyik, araca konulduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.