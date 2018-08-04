Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için denize giren yeğeni hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda denize giren 50 yaşlarındaki Şükran Çakır'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören yeğeni Yunus Kızılırmak ve Hüseyin Kızılırmak suya atladı. Bu sırada dalgalarla birlikte Çakır kıyıya sürüklendi ve kurtuldu. Kadını kurtarmak için denize giren yeğenleri de dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar yardıma koştu. Sudan çıkarılan iki kişiden Hüseyin Kızılırmak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yunus Kızılırmak ise hastaneye kaldırıldı. Şükran Çakır'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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