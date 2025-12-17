Habertürk
        Kurtulmuş, grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

        Kurtulmuş, grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:13
        Grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti
        Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

        DHA'nın haberine göre kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, şunları kaydetti:

        "Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız. Komisyonun yasal süresi doluyor ama Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum."

        CHP'Lİ EMİR: PARTİMİZİN RAPORU HAZIR

        CHP Grup Başkanvekili Emir ise toplantı gündemine dair bir ayrıntının kendilerinde bulunmadığını belirtti ve partisinin raporunun hazır olduğunu söyledi. Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı devam ediyor.

