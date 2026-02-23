Kurtulmuş partileri ziyaret edecek

Canlı
Habertürk
Habertürk
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret edecek

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek.

        Giriş: 23.02.2026 - 19:10
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gruplar arası diyaloğu güçlendirmeye dönük temaslarını 24–25 Şubat’ta hızlandırıyor. Edinilen programa göre Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü MHP, CHP ve DEM Parti; 25 Şubat Çarşamba günü ise Yeni Yol Partisi ve AK Parti’nin Meclis’teki grup yönetimleriyle bir araya gelecek.

        Ziyaretlerin, Meclis çalışmaları ve güncel yasama takvimine ilişkin genel bir istişare zemini oluşturması; grup başkanvekilleri ve ilgili parti kurmaylarıyla Meclis gündemindeki başlıkların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde, Genel Kurul takvimi, komisyon süreçleri ve partiler arası eşgüdüm gerektiren dosyalar gibi başlıkların da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. TBMM Başkanlığı, bu tür temaslarla siyasi partiler arasında düzenli diyalog kanallarını açık tutmayı ve yasama süreçlerinde uzlaşı alanlarını artırmayı hedefliyor.

        Programın, kısa bir basına açık bölümün ardından karşılıklı değerlendirmelerin yapılacağı basına kapalı oturumlarla sürmesi öngörülüyor. Ziyaretlerin ardından tarafların kısa açıklamalar yapması da mümkün.

        Ziyaret takvimi:

        24 Şubat Salı

        12.00: MHP Grubu

        15.30: CHP Grubu

        16.30: DEM Parti Grubu

        25 Şubat Çarşamba

        15.00: Yeni Yol Partisi Grubu

        16.00: AK Parti Grubu

