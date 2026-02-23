Kurtulmuş partileri ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gruplar arası diyaloğu güçlendirmeye dönük temaslarını 24–25 Şubat’ta hızlandırıyor. Edinilen programa göre Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü MHP, CHP ve DEM Parti; 25 Şubat Çarşamba günü ise Yeni Yol Partisi ve AK Parti’nin Meclis’teki grup yönetimleriyle bir araya gelecek.

Ziyaretlerin, Meclis çalışmaları ve güncel yasama takvimine ilişkin genel bir istişare zemini oluşturması; grup başkanvekilleri ve ilgili parti kurmaylarıyla Meclis gündemindeki başlıkların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde, Genel Kurul takvimi, komisyon süreçleri ve partiler arası eşgüdüm gerektiren dosyalar gibi başlıkların da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. TBMM Başkanlığı, bu tür temaslarla siyasi partiler arasında düzenli diyalog kanallarını açık tutmayı ve yasama süreçlerinde uzlaşı alanlarını artırmayı hedefliyor.

Programın, kısa bir basına açık bölümün ardından karşılıklı değerlendirmelerin yapılacağı basına kapalı oturumlarla sürmesi öngörülüyor. Ziyaretlerin ardından tarafların kısa açıklamalar yapması da mümkün.