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Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Kurtuluş Kuş hakkında bilgiler

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in hazırlayıp sunduğu İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Kurtuluş Kuş oldu. Son dönemde birçok şarkısı oldukça popüler olan Kurtuluş Kuş ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Kurtuluş Kuş hakkında bilgiler

25 yaşındaki popüler şarkıcı Kurtuluş Kuş, bu akşam uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show'da şarkılarını seslendirecek. İşte Kurtuluş Kuş'un hayat hikayesi...

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1997 yılında Karaman’da dünyaya gelen Kurtuluş Kuş, ilk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya sürdüğü single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni topladı. Sonrasında ise “El İnsaf” isimli şarkı ile müzikseverlerle buluştu.

Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında ve nereli Hangi şarkıları söylüyor Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia
Her iki parçası ile beğeni toplayan Kurtuluş Kuş’un Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçası 120 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Daha sonra Burak Bulut ile Mustafa Ceceli’yi de yanlarına alarak Leyla Mecnun parçasına imza attılar. Kurtuluş Kuş son olarak da DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan ve Burak Bulut ile düet yaptığı “nabız” parçasını hayranları ile paylaştı. Youtube müzikte uzun süre trendler listesinde üst sıralarda yer alan bu parça da şimdiden 57 milyon izlenme rakamını aştı.

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