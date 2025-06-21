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        Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 06:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 06:57
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        Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

        Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

        Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
        Kalecik- Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Yurdcu Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Oğlu Zekeriye Yurdcu
        Tefenni- Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük Oğlu Ali Dumlupınar
        Emirdağ- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Çam Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5 Torunu Mustafa Çam
        İstanbul- Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus Süvari Alay 4, Bölük 1 Oğlu Ferruh Tezer Orus
        Mucur- Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük (Şehit) Torunu Yaşar Özbay
        Milas- Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya Alay 70, Tabur 2 Oğlu Korkmaz Sakarya

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Kurtuluş Savaşı
        #istiklal madalyası
        #Resmi Gazete
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