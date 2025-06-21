Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 21.06.2025 - 06:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 06:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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