Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Resmi Gazete'nin 2 Kasım tarihli sayısında yayımlanan kararla "milli park" ilan edilen İstiklal Yolu güzergahı, tarihi bakımdan önemli 2 bin 357 dekarlık alanı kapsıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarihe tanıklık eden sahaların gelecek nesillere intikal ettirilmesi ve aidiyet duygusunun tesisi açısından önemli olan bu alana "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" ismi verildi.
Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda cephelere silah ve erzakların taşındığı İnebolu, Kastamonu ve Ankara hattında bulunuyor.
İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara güzergahında yer alan milli park, 3 il, 7 ilçe ve 21 köy olmak üzere toplam 31 yerleşim merkezinden geçiyor.
Geçmişte İstanbul, Sivastopol, Novorosiski, Tuapse ve Batum limanlarından İnebolu'ya gemilerle getirilen lojistik malzeme ve mühimmatlar yöreye özgü "denk kayıkları" ile limana taşınıyor, orada kayıt altına alınarak yaklaşık 340 kilometrelik uzunluğa sahip parktan nakil vasıtalarıyla Ankara'ya gönderiliyordu.
İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı güzergahında, yer yer sağlam kalmış tarihi yol, menfez ve çok sayıda tarihi taş köprü, İnebolu'da eski askerlik şubesi binası, Küre Ecevit Hanı, Küre Ersizlerdere Yaylası, Seydiler Şehitler Anıtı, Seydiler Kültür Evi, Kastamonu Şehitler Anıtı, Ilgaz Derbent Şehitler Anıtı, Ilgaz-Kaleköy Halil Ağa Hanı yeri, Topal Ali Hanı, Gündoğdu Jandarma Karakolu yeri, Yeni Gündoğdu Jandarma Karakolu ile Tüney Jandarma Karakolu binaları ve Ankara MKE Masam Fabrikası yer alıyor.
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