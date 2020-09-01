Kuruyan cildin daha sağlıksız bir görünüme sahip olması ve cildin nemini kaybetmesi en büyük sorunudur. Kuru cildin daha fazla özen isteyen bir yapısı olması açısından dikkat etmek ve bazı uygulamalar ve önlemlerle bu durumu engellemek gereklidir.

Kuru Ciltler İçin Alınacak Önlemler ve Yapılacaklar