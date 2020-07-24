Kuru fasulye yemeği sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. Çeşitli olarak pişiririz. Sucuklu, pastırmalı, kıymalı, etli ve zeytinyağlı olarak pişiririz. En çok tükettiğimiz baklagiller arasında yer alır. Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biridir. Yanına pilav yaptık mı değmeyin keyfimize Kuru fasulye sevenler zeytinyağlı kuru fasulyemizi yapmaya başlayalım.

Kuru Fasulye Malzemeler;

500 gr kuru fasulye.

Yarım çay bardağı sıvı yağ.

2 adet orta boy kuru soğan.

1 yemek kaşığı domates salçası.

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.

2 tatlı kaşığı Tuz.

Kuru Fasulye Yapılışı;

Fasulyemizi bir gün önce yıkayıp üzeri su ile dolacak şekilde ılık suyla dolduralım.

Suda beklettiğimiz fasulyeleri düdüklü tencereye alalım. 20-25 dk. Pişirelim.

Tenceremize yağ koyduktan sonra yemeklik olarak doğradığımız soğanları ilave ederek orta ateşte kavurmaya başlayalım.

Soğanlar kavrulmaya başlayınca salçamızı ekleyelim.

Tuz ve baharatımızı ilave edelim.

Süzgeçte süzdüğümüz kuru fasulyeyi tenceremize ekleyelim.

Yemeğimiz karıştıktan sonra üzerini 2 parmak geçecek şekilde sıcak su ilave edelim ve karıştıralım. 10 dk. Pişirelim. Ocağımızı söndürelim.

Kuru fasulye yemeğimiz servise hazır.

Kuru Fasulye Püf Noktası;