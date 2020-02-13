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Kuru üzümün faydaları nelerdir?

Sindirim sisteminin düzenli çalışması bakımında fayda sağlayan yemiş türü Kuru üzümün faydaları nelerdir? Demir açısından zengin olan kuru üzümü tüketmek anemi tedavisinde de fayda sağlayabiliyor. İşte kuru üzümün faydaları...

Kuru üzüm

 Vücudun savunma sisteminin güçlenmesinde büyük önemi olduğu ifade edilen kuru üzümünün, yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı olduğu bildirildi. Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir.

 

 

 

Kuru üzümün faydaları nelerdir?

Önemli mineraller içeren kuru üzüm sindirim siteminin düzenli çalışması açısından fayda sağlayan ve enerji veren bir kuru yemiş türüdür. Ancak çok fazla kalori içermesi açısından çok fazla tüketilmemelidir.

Kuru üzümün faydaları

Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir.

Kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayan ve kuru üzümün içinde var olan boron minerali, osteoporoza karşı koruma sağlar ve menopoz sonrası östrojen terapisine de fayda sağlar.

Sarı nokta olarak adlandırılan ve 50 yaş üstünde seyreden göz hastalığının oluşma riskini azaltmak için kuru üzümü düzenli tüketebilirsiniz.

Kuru üzümü tüketmek düzenli bir sindirim sistemine sahip olmak için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan besin lifi ile bunu sağlamak mümkün. Ve bu sayede kabızlık sorununa da çözüm sağlamaktadır. Günde bir avuç kuru üzüm tüketmek kabızlığa ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Kuru üzüm potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu sayede vücudun asit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında korunmaya yardımcı olur.

Demir açısından zengin olan kuru üzümü tüketmek anemi tedavisinde de fayda sağlayabiliyor.

Yorgunluk, halsizlik hissetiğinizde bir avuç kuru üzüm yemek enerjinizi toplamaya yardımcı olacaktır.

Kuru üzüm fazla şeker içerir bu yüzden diyabet rahatsızlıklarında pek önerilmez nacak şeker düşmesine karşı rafine şeker içeren yiyecekler yerine kuru üzüm yiyebilirsiniz.

26 gr kuru üzümde;  78 kalori, 4 gr su,1 gram besin lifi ayrıca, 0,6 mg C, 0,9 mcg K, 0.2 mg niasin vitaminleri vardır. Mineralller; 1,3 mcg folat, 13 mg kalsiyum, 0,5 mg demir, 8.3 mg magnezyum, 26.3 mg fosfor, 195 mg potasyum, 3 mg sodyum 0.1 mg çinko 0.1 mg bakır 0.1 mg manganez 0.2 mcg selenyum

Kuru üzümde; 1,8 mg omega 3 yağ asidi, 7,5 mg omega 6 yağ asidi bulunur.

Kuru üzüm yüksek kaloriye sahip olduğundan tüketilmesine dikkat etmek gerekir.

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