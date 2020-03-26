Kuruluş Osman 16.son bölümü izlendi. ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Dündar Osman Bey'e meydan okuyor. Osman Bey ise bedelini ağır ödetiyor.

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?