Kuruluş Osman son bölümü ile ekranlara geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 19. bölümünde Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikildi. Kuruluş Osman son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 20. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— atv (@atvcomtr) April 29, 2020

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Osman Bey, Dündar’ı köşeye sıkıştırıyor!

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?