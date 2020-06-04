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Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Dün akşam heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara gelen Kuruluş Osman'da Hazla Hatun tüm dengeleri değiştirecek hamleleri üst üste yaptı. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanından detaylar ve 24. son bölüm özeti haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşamki bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henzü yayınlanmadı. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası’nda yeni bir dönem!

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?