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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı

ATV'nin bu yıl 4. sezonuyla ekranlara gelen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bir kez daha gündem olmuş durumda. Çarşamba günleri izleyicilerinin karşısına çıkan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin bu akşam olup olmadığı ve ATV'nin yayın akışıyla ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Kuruluş Osman dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan konulardan biri durumunda bulunuyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen tarihi dizinin bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durumu derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman,  ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle son iki haftadır yayınlanmıyordu.

    Sevilen dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geri dönüyor.
  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    29 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman (Yeni bölüm)

    23:30 Ateş Kuşları
  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor!

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  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    İsmihan Sultan'ın yeni planı!

    İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?
  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    Osman Bey, büyük bir tuzak kuruyor

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  • Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 1 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    Kayı'lar Yenişehir'i terk mi edecek?

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    Malhun Hatun, Yenişehir'de selameti nasıl sağlayacaktır?

    Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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