Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Kuruluş Osman dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan konulardan biri durumunda bulunuyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen tarihi dizinin bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durumu derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...