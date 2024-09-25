Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 25 Eylül ATV yayın akışı
Kuruluş Osman yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Her Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman 6. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün yayın günü olması nedeniyle ''25 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin altıncı sezon hazırlıkları devam ediyor. Eylül ayının son günlerine girilirken Kuruluş Osman yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar başladı. Bu kapsamda izleyiciler ‘’25 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte Kuruluş Osman 6. Sezon tarihi…
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
25 Eylül ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.
Dizi saatinde yeni sezon dizilerinden Karadut 1. Bölüm tekrarıyla izleyici karşısına çıkacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan son fragmana göre dizi, 2 Ekim Çarşamba günü 165. Bölümüyle ekranlarda olacak.
KURULUŞ OSMAN 6. SEZON KADROSU
Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Yeni sezonda kadroya 12 oyuncu katıldı. İşte o isimler;
Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?
Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?
Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?
Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.
Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?
25 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
06: 20 Benim İçin Üzülme
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Karadut
23:40 Bir Gece Masalı
02: 40 Kör Nokta
05: 40 Benim İçin Üzülme