KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?