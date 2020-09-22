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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı

Ekranların sevilen dizi Kuruluş Osman yeni sezona hazırlanıyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Sorusu dizi severler tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezon hakkında işte merak edilenler...

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Başta Cüneyt Arkın olmak üzere Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular, Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımında Osman Bey karakteriyle gönüllere taht kuran Burak Özçivit'e eşlik ediyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 2. sezon fragmanı haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON FRAGMANI

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KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtımının yapılmasıyla, dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?

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