Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. ATV'den ise Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihini açıkladı.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YAYINLANMIYOR?

Bilindiği üzere Ocak ayında kanalların reklam anlaşması nedeniyle diziler 1 ila 3 hafta arasında yayınlanmıyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kanallar yeni bölümleri izleyicisi ile buluşturuyor. Ancak Kuruluş Osman'ın 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanması beklenen yeni bölümü yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümü Ziraat Türkiye Kupası maç programları olması sebebiyle 22 Ocak'ta da yayınlanmayacak. Kuruluş Osman yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.