Kuruluş Osman 5. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman Bey, Bala Hatun'u yeniden hayata döndürebilecek panzehiri Yannis'ten almaya çalışıyor.

KURULUŞ OSMAN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!"

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?