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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 2022 Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman tutkunları yeni sezonun başlayacağı günü heyecanla bekliyor. İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı için nefesler tutuldu. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi hakkında "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 2022 Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte dizi hakkında detaylar…

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  • Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kuruluş Osman Yeni Sezon Tarihi Belli mi, Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    Sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanın çıkacağı tarih merak ediliyor. Yeni sezon ilk bölümü heyecanla beklenen, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayın tarihi yakından takip ediliyor. İlgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu için nefesler tutulurken en çok araştırılanlar arasında "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 2022 Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" gibi soruların geliyor. İşte diziye dair merak edilenler...
  • Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kuruluş Osman Yeni Sezon Tarihi Belli mi, Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 2019 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı günden bu yana sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

    Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarını anlatan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu için ger sayım başladı.

    Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden ulaşabilirsiniz.
  • Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kuruluş Osman Yeni Sezon Tarihi Belli mi, Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    KURULUŞ OSMAN 4. SEZON YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Kuruluş Osman 4. sezon yayın tarihi henüz belli olmazken dizinin yeni sezona Ekim ayı içerisinde başlaması beklendiği gelen bilgiler arasında.
  • Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kuruluş Osman Yeni Sezon Tarihi Belli mi, Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    • Burak Özçivit - Osman Bey
    • Özge Törer - Bala Hatun
    • Serhat Kılış - Kosses
    • Seda Yıldız - Şeyh Edebali
    • Rüzgar Aksoy - Turgut
    • Burak Çelik - Kongar
    • Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun
    • Çağrı Şensoy - Cerkutay
    • Yiğit Uçan - Boran Alp
    • Emin Gürsoy - Kumral Abdal
    • Burak Alp Yenilmez - Kutan
    • Gözel Rovshanova - Alaca Hatun
    • Sibel Aytan - Zehra Hatun

    KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

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