Kurum'dan Özel'e deprem bölgesi tepkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Kurum açıklamasında, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. " dedi.

Kurum, “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama 'anlamamaya', yapılanları 'görememeye' devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN”

Özel’e deprem bölgesiyle ilgili “Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.” diyen Kurum, “Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.” mesajlarına yer verdi.