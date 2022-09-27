Öte yandan Yakup yüzünden Mona ile Leyla arasına da kara kedi girer. Şuayip’in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar. Sorguları apartman halkı kadar Yakup’u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur.

Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona’ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.