Kütahya'da 15 köyde şap karantinası

Kütahya'da 15 köy şap hastalığı nedeniyle karantina
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köyde karantina uygulaması başlatıldı
Giriş: 25.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldı. Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı.
Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Yasaklara uymayanlar hakkında da 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
ğı belirtildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
