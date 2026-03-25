Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da 15 köyde şap karantinası | Son dakika haberleri

        Kütahya'da 15 köy şap hastalığı nedeniyle karantina

        Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köyde karantina uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 15 köyde şap karantinası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldı. Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı.

        Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Yasaklara uymayanlar hakkında da 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

        ğı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da bulunduğu 16 isim için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken, oyuncu Hande ...
        #kütahya haberleri
        #şap karantinası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
