Kütahya'da köpek saldırısı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da köpek saldırısı: 4 yaralı
ABONE OL

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 kişi yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpekler önce bir kişiye daha sonra yardıma gelen iki kişiye saldırarak yaraladı. Olayın yaşandığı sokaktan bisikletiyle geçen kadın da köpeklerin saldırısı sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

Kütahya'da köpek saldırısı: 4 yaralı
Kütahya'da köpek saldırısı: 4 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’ta bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kişinin yardımına koşan Serdar Koçuk ile Emre Arat’a da saldıran köpekleri çevredekiler uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ısırıklar olan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖPEKLERİ BESLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADIN İLE ESNAF TARTIŞTI

AA'nın haberine göre; bu arada aynı sokaktan bisikletiyle geçen kadın da köpeklerin saldırısına uğradı. Dizinden hafif yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.

Öte yandan köpekleri evinin bahçesinde beslediği iddia edilen kadın ile çevredeki esnaf arasında çıkan tartışma polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
GÜNDEM Motosiklet, traktör ile çarpıştı: 2 ölü
Çankırı'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEM Çankırı'da kağıt fabrikasında korkutan yangın
Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"
GÜNDEM Kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"
Hamileliğin 17. Haftası Belirtileri: 17 Haftalık Gebelik Belirtileri Neler, Nasıl Anlaşılır?
GÜNDEM Hamileliğin 17. haftası belirtileri
Başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru şartları ne, başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ ücretleri ve taksitleri ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM TOKİ ucuz konut başvuru süreci ve ödeme takvimi
KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve giriş belgesi sorgulama sayfası
GÜNDEM KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı!
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? MEB ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu? Lise kayıtları hangi tarihte başlayacak ve sona erecek?
GÜNDEM Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl tebriği
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl tebriği
Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak? 2022 Eyyam-ı bahur günleri
GÜNDEM Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Okullar hangi gün açılacak ve yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! İlkokul, lise, ortaokul hangi gün başlayacak?
GÜNDEM Okullar hangi gün açılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.