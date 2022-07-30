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Kütahya'da köpek saldırısı: 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’ta bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kişinin yardımına koşan Serdar Koçuk ile Emre Arat’a da saldıran köpekleri çevredekiler uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ısırıklar olan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖPEKLERİ BESLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADIN İLE ESNAF TARTIŞTI

AA'nın haberine göre; bu arada aynı sokaktan bisikletiyle geçen kadın da köpeklerin saldırısına uğradı. Dizinden hafif yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.

Öte yandan köpekleri evinin bahçesinde beslediği iddia edilen kadın ile çevredeki esnaf arasında çıkan tartışma polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.