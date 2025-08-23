Kütahya'da köyde yangın çıktı; 4 ev küle döndü

Tavşanlı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Başköy'deki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 eve sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 EV KÜLE DÖNDÜ

İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.