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Kütahya'da sokak köpeği silahla vuruldu

Kütahya'da bir otomobilden gelen köpeğe ateş edildiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeğin öldüğünü belirledi. Plakası belirlenen aracı takibe alan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı

kütahya'da sokak köpeği vuruldu
AA

Kütahya'da bir otomobilden sokak köpeğinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi'nde bir araçtan köpeğe ateş edildiğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayla vurulan köpeğin öldüğünü belirledi. Çevrede yapılan incelemede ise tabancaya ait boş mermi kovanı bulundu.

Plakası tespit edilen otomobille uzaklaşan H.D., M.A.Y., U.G. ve H.D., polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Köpeğe M.A.Y.'nin ateş ettiği öne sürüldü. Tabancanın ise bir çöp kutusuna atıldığı öğrenildi.

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