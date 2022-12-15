Domuza çarpan otomobildeki Ahmet Faruk, 18 gün sonra öldü

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde domuza çarpan otomobilde bulunan sürücünün oğlu Ahmet Faruk Yavuz (8) ağır yaralandı. 18 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Yavuz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Hisarcık ilçesinde oturan Mustafa Yavuz, 18 gün önce otomobille Hisarcık-Kütahya kara yolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında önüne çıkan domuza çarptı. Kazada sürücünün oğlu Ahmet Faruk Yavuz, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Faruk Yavuz, yoğun bakıma alındı. Durumu kötüleşen Ahmet Faruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemleri sonrası çocuğun cansız bedeni, Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy'e getirildi. Buradaki cenaze namazına, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı. Ahmet Faruk Yavuz'un cenazesi, kılınan namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2022-12-15 17:17:38



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