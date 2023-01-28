Domaniç´te kar yağışı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Domaniç ilçesinde gece yarısı sıralarında başlayan mevsimin ilk kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa´nın İnegöl ilçesi ile Kütahya´nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-01-28 08:13:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.