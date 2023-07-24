Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan arbedede oğullardan Ali Çakır (31) bıçaklanarak hayatını kaybederken, gözaltına alınan baba Süleyman Çakır (51) ile diğer oğlu Enes Çakır (27) tutuklandı. Kavganın, Ali Çakır'ın kendisine ait evin satışını kabul etmediği için çıktığı öğrenildi.

Olay dün saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası Süleyman Çakır ve kardeşi Enes Çakır arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır´ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na götürülürken, baba ile diğer oğlu gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayetle sonlanan tartışmanın ev satışı nedeniyle çıktığı öğrenildi. İddiaya göre baba Süleyman Çakır´ın, oğlu Ali Çakır´a ait Bursa´nın İnegöl ilçesindeki evini, borçlarını ödemek için satmak istediği, Ali Çakır´ın ise bunu kabul etmediği belirtildi. Babasıyla tartıştıktan sonra İnegöl´e dönen Ali Çakır´ın, sabaha karşı tekrar köye geri geldiği ve kardeşi Enes Çakır´la tartışmaya başladığı, bu sırada Ali Çakır´ın kardeşi Enes Çakır´ı bıçakla yaraladığı, bunun üzerine baba Süleyman Çakır´ın araya girdiği ve çıkan arbedede Ali Çakır´ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

BURSA´DA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ile küçük oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir çocuk babası Ali Çakır, eşinin isteği üzerine Bursa´nın İnegöl ilçesi Yiğitköy Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-07-24 19:57:12