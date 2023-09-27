Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı 

        KÜTAHYA´nınGediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 07:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA´nınGediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gediz´den Gökler beldesine giden M.K. (65) yönetimindeki 64 AAL 481 plakalı minibüs ile Gümele Mahallesi'nden Altınkent Mahallesi'ne giden İ.Ç.´nin (29) kullandığı 43 EZ 277 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler M.K. ve İ.Ç. ile birlikte 9 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

        DHA-Genel - Türkiye-Kütahya / Gediz - Mehmet ALTUNTAŞ

        2023-09-27 07:35:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 539 parça tarihi eser ele geçirildi
        Kütahya'da 539 parça tarihi eser ele geçirildi
        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı
        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kütahya'da üstüne ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
        Kütahya'da üstüne ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
        Zihinsel engelli İbrahim´e, polislerden doğum günü sürprizi
        Zihinsel engelli İbrahim´e, polislerden doğum günü sürprizi