Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı 

KÜTAHYA´nınGediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gediz´den Gökler beldesine giden M.K. (65) yönetimindeki 64 AAL 481 plakalı minibüs ile Gümele Mahallesi'nden Altınkent Mahallesi'ne giden İ.Ç.´nin (29) kullandığı 43 EZ 277 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler M.K. ve İ.Ç. ile birlikte 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel - Türkiye-Kütahya / Gediz - Mehmet ALTUNTAŞ

2023-09-27 07:35:09