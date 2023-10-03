Kömür ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Kütahya'nınTavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi İsneyn Delikanlı´nın (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesi´ne getirilen İsneyn Delikanlı için mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazına mesai arkadaşları madenciler ile ailenin yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası İsneyn Delikanlı, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kömür madenindeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.