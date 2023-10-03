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        Kömür ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:40
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        Kömür ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kütahya'nınTavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi İsneyn Delikanlı´nın (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesi´ne getirilen İsneyn Delikanlı için mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazına mesai arkadaşları madenciler ile ailenin yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası İsneyn Delikanlı, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kömür madenindeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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