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        Kasklı saldırgan, galericiyi silahla ağır yaraladı

        KÜTAHYA´damotosiklet kaskı takıp iş yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla vurulan galerici İdris E. (38), ağır yaralandı. Polis, plakasız otomobille kaçan saldırganı arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:30
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        Kasklı saldırgan, galericiyi silahla ağır yaraladı
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        KÜTAHYA´damotosiklet kaskı takıp iş yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla vurulan galerici İdris E. (38), ağır yaralandı. Polis, plakasız otomobille kaçan saldırganı arıyor.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi 49´ncu Sokak´ta meydana geldi. İdris E., arkadaşlarıyla iş yerindeyken, başında kask olan kişi içeri girip tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği İdris E. ağır yaralanırken, şüpheli ise plakaları sökülmüş otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. İdris E., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bu arada saldırganın gelmesi ve kaçtığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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