Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı

        KÜTAHYA'da,polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün minibüsü, 3 polis aracına çarpıp takla attı. Kazada 6 polis memuru ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, minibüste uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da,polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün minibüsü, 3 polis aracına çarpıp takla attı. Kazada 6 polis memuru ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, minibüste uyuşturucu ele geçirildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı kara yolunda saat 02.30 sıralarında uygulama yaptı. 43 ALC 790 plakalı minibüsün sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Minibüs takipteki 3 polis aracına çarparak takla attı. Ekip otolarındaki 6 polis memuru ile yan yatan minibüsteki Osman Ç., Ayhan K. ve Nezir Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla, 6 polis memuru ise meslektaşları tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Araçlarında 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Solunum yolu hastalıklarında 'küresel ısınma' tehdidi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var

        Benzer Haberler

        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Kütahya'da Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı törenle açıldı
        Kütahya'da Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı törenle açıldı
        Kütahya'nın antika pazarı koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri bulu...
        Kütahya'nın antika pazarı koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri bulu...
        Domaniç Dağları'nda Cumhuriyet'in 100. yılı yürüyüşü yapıldı
        Domaniç Dağları'nda Cumhuriyet'in 100. yılı yürüyüşü yapıldı
        Gediz'de sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Gediz'de sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı
        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı