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        Yaralı bulunan bozayı, bayıltılarak tedaviye götürüldü

        KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesinde yaralı bulunan bozayı, uyuşturucu iğnelerle bayıltılarak götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:10
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        Yaralı bulunan bozayı, bayıltılarak tedaviye götürüldü
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        KÜTAHYA´nınDomaniç ilçesinde yaralı bulunan bozayı, uyuşturucu iğnelerle bayıltılarak götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Domaniç ilçesi Çukurca beldesine bağlı Ilıcaksu Mahallesi´nde yaralı ayı olduğunu görenler, muhtar Ercan Özhan´a haber verdi. Muhtar Özhan´ın ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri harekete geçti. Yaralı olduğu belirlenen bozayı, bulunduğu yerde 3 uyuşturucu iğneyle bayıltılarak kamyonetle Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        Muhtar Ercan Özhan "Ayıyı yol kenarındaki ağaçların arasında bulduk, acı acı bağırıyordu. Belden arka tarafı tutmadığını fark edince Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ni arayarak yardım istedim. Son zamanlarda ayı istilasına uğruyoruz. Mahalle sakinlerinden de dikkatli olmalarını istiyoruz. Her zaman her yerde ayı ile karşılaşabilecekleri konusunda halkımızı da uyardık" dedi.

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