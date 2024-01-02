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        Kütahya'da porselen fabrikasında yangın

        KÜTAHYA'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ürünlerin sergilendiği mağaza kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:05
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        Kütahya'da porselen fabrikasında yangın
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        KÜTAHYA'da bir porselen fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ürünlerin sergilendiği mağaza kullanılamaz hale geldi.

        Alanyurt Mahallesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir porselen fabrikasında, ürünlerin sergilendiği tanıtım mağazasında yangın çıktı. İhbarla mağazaya çok sayıda itfaiye, arazöz ve sağlık ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın da desteğiyle yangını 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Mağaza kullanılamaz hale geldi.

        'CAN KAYBI YOK, YARALANMA YOK'

        Kütahya Valisi Musa Işın bölgeye gelip, incelemelerde bulundu. Vali Işın, "Saat 07.15 sularında gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. İlk etapta 7 tane itfaiye aracı müdahale etmiş, daha sonra takviye istenmiştir. Hem AFAD'dan hem Orman Bölge Müdürlüğü'nden gerekli olan takviye yapılmıştır. İlk etapta showroomda çıkan yangının fabrikaya sirayet etmemesi için arkadaşlarımız tedbir aldı. Showroom ile fabrika arasındaki bağlantı koparıldı. Şu anda yangın kontrol altında. Yangının çıkış nedeni de söndürüldükten sonra uzmanlar tarafından araştırılacaktır. Çok geçmiş olsun diyoruz, hakikaten herkes üzüldü. Can kaybı yok, yaralanma yok. İnşallah en kısa sürede hem söndürülür hem de bu zarar telafi edilir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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