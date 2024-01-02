Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da sokak köpekleri 22 koyunu öldürdü

        KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, sokak köpekleri girdiği ahırda 22 koyunu öldürdü, 9´unu da yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da sokak köpekleri 22 koyunu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, sokak köpekleri girdiği ahırda 22 koyunu öldürdü, 9´unu da yaraladı.

        Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde sokak köpekleri, çiftçi Levent Güdücü´nün evinin yanındaki ahıra girip koyunlara saldırdı. Köpekler 22 koyunu öldürdü, 9´unu ise yaraladı. Sesler üzerine ahıra gelen Levent Güdücü, köpekleri uzaklaştırdı.

        Sokak köpeklerine çare bulunmasını isteyen Güdücü, "Mağdur durumdayım. Rabbim kimseyi böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı koyunlarımdı. Kurbanda satarak aldığımız yere paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
        Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
        Kütahya'da silahlı cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
        Kütahya'da silahlı cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
        Kütahya'da porselen fabrikasında yangın
        Kütahya'da porselen fabrikasında yangın
        Husumetlilerini öldürmek için firar eden cinayet şüphelisi, operasyonla yak...
        Husumetlilerini öldürmek için firar eden cinayet şüphelisi, operasyonla yak...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına a...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına a...
        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor