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        Motosikletlilerin silahlı kavgası kamerada

        KÜTAHYA'da 2 farklı motosiklet grubu üyeleri arasında çıkan kavgada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:45
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        Motosikletlilerin silahlı kavgası kamerada
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        KÜTAHYA'da 2 farklı motosiklet grubu üyeleri arasında çıkan kavgada M.Ü. (26) silahla bacağından yaralandı. Eskişehir'den geldiği tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi 2'nci Nur Sokak'ta meydana geldi. Kütahya'da bir motosiklet grubuna üye olan M.Ü. (26) ile Eskişehir'deki motosiklet grubu üyesi olan F.M.Ö. (21), İ.Y. (20) ve A.Ç. (33) arasında kavga çıktı. Şüphelilerden A.Ç., silahla M.Ü.'nün bacağına ateş etti. Bacağına iki kurşun isabet eden M.Ü. yaralanırken, A.Ç., F.M.Ö. ve İ.Y. yaya olarak kaçtı. Bölgede bulunan polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde F.M.Ö. ve İ.Y. sıkı takiple yakalanarak gözaltına alındı.

        Eskişehir'den geldiği belirlenen şüphelilerden A.Ç.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, yaralı M.Ü. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavga, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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