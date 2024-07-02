Kütahya'da annesi ve üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı
KÜTAHYA'da annesi Sevgi Koçer (48) ve üvey babası Ünal Koçer'i (53) silahla vurarak öldüren katil zanlısı Mert Furkan Şenol (19), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
KÜTAHYA’da annesi Sevgi Koçer (48) ve üvey babası Ünal Koçer’i (53) silahla vurarak öldüren katil zanlısı Mert Furkan Şenol (19), çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.
Meydan Mahallesi’nde oturan Ünal ile Sevgi Koçer çifti arasında dün akşam tartışma çıktı. Evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Ünal Koçer ile eşi Sevgi Koçer’i ölü olarak buldu. Olay yerinde gözaltına alınan Mert Furkan Şenol ise üvey babası Ünal Koçer’in annesini öldürdüğünü, kendisinin de Ünal Koçer’i öldürdüğünü anlattı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede pompalı tüfek, tabanca ile çelik yelek bulundu. Polis sorgusunda çelik yeleğin sorulması üzerine Mert Furkan Şenol, annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Evde bulunan silahlarda da Şenol’un parmak izine rastlandı.
Katil zanlısı Mert Furkan Şenol, olay yerinde polise yalan söylediğini belirterek, “Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Bende kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğrafları görünce çok rahatsız oldum. Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm” dedi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde işlemleri tamamlanan Mert Furkan Şenol, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Şenol, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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