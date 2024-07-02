Kütahya'da annesi ve üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı

KÜTAHYA’da annesi Sevgi Koçer (48) ve üvey babası Ünal Koçer’i (53) silahla vurarak öldüren katil zanlısı Mert Furkan Şenol (19), çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Meydan Mahallesi’nde oturan Ünal ile Sevgi Koçer çifti arasında dün akşam tartışma çıktı. Evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Ünal Koçer ile eşi Sevgi Koçer’i ölü olarak buldu. Olay yerinde gözaltına alınan Mert Furkan Şenol ise üvey babası Ünal Koçer’in annesini öldürdüğünü, kendisinin de Ünal Koçer’i öldürdüğünü anlattı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede pompalı tüfek, tabanca ile çelik yelek bulundu. Polis sorgusunda çelik yeleğin sorulması üzerine Mert Furkan Şenol, annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Evde bulunan silahlarda da Şenol’un parmak izine rastlandı.