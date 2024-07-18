Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Yaylacık mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören kule görevlisinin ihbarıyla Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Yangına; ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 10 orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait su tankerleri ve işçiler müdahale etti. Yoğun çabaların ardından yangın, söndürüldü. İncelemede yaklaşık 1,5 hektar alandaki ağaçların zarar gördüğü belirlendi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Kütahya'da tabancayla vurulan eski muhtar hayatını kaybetti
        Kütahya'da tabancayla vurulan eski muhtar hayatını kaybetti
        Muhtar, biçerdöver tartışmasında selefini öldürdü
        Muhtar, biçerdöver tartışmasında selefini öldürdü
        Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü
        Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü