Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Yaylacık mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören kule görevlisinin ihbarıyla Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Yangına; ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 10 orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait su tankerleri ve işçiler müdahale etti. Yoğun çabaların ardından yangın, söndürüldü. İncelemede yaklaşık 1,5 hektar alandaki ağaçların zarar gördüğü belirlendi.

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